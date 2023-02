Köln/Bonn – So langsam füllt sich die Anzeigentafel im Flughafen Köln/Bonn wieder. Neun Starts von Passagiermaschinen sind dort für Mittwoch verzeichnet, drei Mal so viel wie an manchen April-Tagen. Kommenden Mittwoch sollen bereits 15 Passagiermaschinen in der Wahner Heide abheben. Das ist zwar weit weg von den 250 Starts pro Tag in Vor-Corona-Zeiten, der Flugverkehr zieht aber wieder an.

Eurowings berichtete am Dienstag gar von einer sprunghaft gesteigerten Nachfrage. Das Ergebnis: Die Fluggesellschaft stockt ihr Programm deutlich auf. Gibt es im Juni noch 175 Abflüge in Köln/Bonn, sind es im Juli bereits 527, so Eurowings auf Anfrage dieser Zeitung. Aus 18 Zielen im Juni werden 24. Neu sind dann Calvi auf Korsika, Heraklion, Santorin, Rhodos, Thessaloniki in Griechenland, sowie Split in Kroatien, Tanger in Marokko und London. Deutlich mehr Flüge gibt es auch ab Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart, wo Eurowings ebenso Marktführer ist wie in Köln/Bonn. Aufgestockt wird in Berlin und München, Hannover und Nürnberg werden wieder angebunden.

Das könnte Sie auch interessieren:

700 Arbeitsstellen bedroht Anzeige Tuifly schließt Standort Köln/Bonn

Streit bei Securitas eskaliert Anzeige Unternehmen will fast jede zehnte Stelle streichen

Brandbrief an Laschet Anzeige So leiden die Flughäfen in NRW unter der Corona-Krise

Im Laufe des Sommers will Eurowings wieder 80 Prozent ihrer Reiseziele anfliegen, so das Unternehmen. Wegen des starken Interesses Ferienzielen werde die Lufthansa-Tochter im Juli bereits wieder mehr als 100 Sommer-Sonne-Strand-Destinationen in ihrem Flugplan anbieten, heißt es in einer Mitteilung. Eurowings wolle sich zum Sommerstart als Deutschlands führender Ferienflieger auf Kurz- und Mittelstrecken positionieren.

Es gibt aber auch mehr Flüge zu wichtigen Zielen für Geschäftsreisende. Doppelte Tagesrandverbindungen werden wieder angeboten, die Geschäftsreisenden den Hinflug am Morgen und den Heimflug am Abend erlauben. Bis die Zahl der Flüge das Vor-Corona-Niveau erreichen, ist aber noch ein weiter Weg zu gehen, Insgesamt erwarte das Unternehmen, dass es im Sommer etwa 40 Prozent der normalen Kapazität anbieten kann, wenn es keinen Einbruch oder eine zweite Infektionswelle gibt.

Ihren Kunden bietet Eurowings eine Flexibilitätsgarantie mit umfangreichen Umbuchungsmöglichkeiten: Bis 14 Tage vor dem Abflugdatum können Flüge innerhalb Europas beliebig oft und kostenlos umgebucht werden – sogar auf ein anderes Reiseziel.