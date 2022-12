In ihrer 16-jährigen Amtszeit war Angela Merkel, die am Mittwoch von Olaf Scholz an der Spitze der Bundesregierung abgelöst wird, immer wieder zu Besuch im Rhein-Sieg-Kreis. Wir erinnern an einige Momente und Begegnungen.

Rhein-Sieg-Kreis – Wie eine Salve aus Maschinengewehren klickten die Kameras der aus ganz Deutschland angereisten Fotografen auf dem Siegburger Michaelsberg. Bundeskanzlerin Angela Merkel war am 4. Mai 2017 zur Abtei gekommen, um das Katholisch-Soziale Institut (KSI) einzuweihen.



Es war einer der Auftritte im Rhein-Sieg-Kreis in ihrer 16 Jahre langen Dienstzeit. Im Jahr 2004 hatte sie in Troisdorf Rupert Neudeck 25 Jahre nach dessen ersten Einsatz des Hilfswerks „Cap Anamur“ besucht. Einige Male war die Bundeskanzlerin auf dem Petersberg und in Rhöndorf zu Gast, wo sie am 19. April 2007 am Grab von Konrad Adenauer zu dessen 40. Todestag einen Kranz niederlegte. Aber auch Gäste aus dem Kreis waren in Berlin zu Gast. So empfing Angela Merkel im Januar 2020 das Troisdorfer Dreigestirn und ehrte die soziale Initiative Obstkäppchen aus Hennef.

Besuch bei „Cap Anamur“-Gründer 2004

Angela Merkel gratulierte Rupert Neudeck. Copyright: Peter Lorber

Im Jahr 2004 besuchte Angela Merkel den mittlerweile gestorbenen „Cap Anamur“-Gründer Rupert Neudeck. Bei der 25-Jahr-Feier der weltweit aktiven humanitären Hilfsorganisation im Bürgerhaus Troisdorf tauschten sie einen Händedruck aus.



Gäste waren neben Merkel (damals noch CDU-Vorsitzende) Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD, Ministerin Wirtschaftliche Zusammenarbeit) und Entertainer Alfred Biolek. Aus ganz Deutschland waren damals Boat-People zur Feier angereist.

Troisdorfer Dreigestirn 2020 in Berlin

Angela Merkel und das Troisdorfer Dreigestirn 2020 Copyright: Cara Ludes

Bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel waren im Januar 2020 das Troisdorfer Dreigestirn mit Prinz Torsten I. (Sterzel), Bauer Heinz (Nagel), Jungfrau Petra (Peter Vetter), Prinzenführer Robert Gall (l.) sowie die Politiker Elisabeth Winkelmeier-Becker und Alexander Biber zu Gast.



Ehrungen die Hennefer Obstkäppchen-Gründer

Angela Merkel gratuliert den „startsocial“-Preisträgern Carina Raddatz und Christopher Kossack von Obstkäppchen. Copyright: startsocial e.V./Thomas Effinger

Als Schirmherrin des Wettbewerbs Startsocial (von links): Gründer Dieter Düsedau, Geschäftsführerin Carola Schaaf-Derichs (beide Startsocial) sowie Angela Merkel hatten bei den Ehrungen die Hennefer Obstkäppchen-Gründer Carina Raddatz und Christopher Kossak in Berlin zu Gast.



„Altersarmut kommt nicht in die Tüte!“ So lautet der Slogan der Obstkäppchen, die bedürftigen Seniorinnen und Senioren bei einer gesunden Ernährungsweise unterstützen wollen und ihnen zu diesem Zweck ein- bis zweimal im Monat Tüten gefüllt mit gesunden Lebensmitteln unentgeltlich nach Hause liefern. Diese Idee des Hennefer Vereins hat die Jury des bundesweiten Wettbewerbs „Startsocial“ überzeugt.

Merkel im Konrad Adenauer Ausstellungsgebäude

Copyright: Ralf Klodt

Die Regierungschefin 2007 bei einem Besuch in Rhöndorf vor einer Büste Konrad Adenauers im Ausstellungsgebäude. Das unterhalb des Wohnhauses gelegene Ausstellungsgebäude zeigt eine Dauerausstellung zum Leben und Wirken des Politikers, ersten Bundeskanzlers, Staatsmanns und großen Europäers.

Eröffnung des Katholisch-Sozialen Instituts 2017

Besuch von Angela Merkel zur offiziellen Eröffnung des KSI auf dem Michaelsberg. Copyright: Quentin Bröhl

Im Mai 2017 eröffnete Angela Merkel das neu gebaute Katholisch-Soziale Institut neben der Abtei auf dem Michaelsberg gemeinsam mit dem damaligen Siegburger Bürgermeister Franz Huhn (rechts) und Kardinal Woelki. Vom Michaelsberg aus bewunderte die Kanzlerin, die mit dem Hubschrauber auf dem Gelände der Brückberg-Kaserne gelandet und mit einer Limousine zur Abtei gekommen war, Siegburg aus der Vogelperspektive, bevor sie ihre Unterschrift ins Goldene Buch der Stadt setzte.



Merkel durchschnitt das rote Band als symbolischen Akt der Eröffnung und verschenkte dann ihren Schnipsel an den Leiter der Bildungseinrichtung, Professor Dr. Ralph Bergold und ein weiteres Stück an Pater Dr. Rockson Chulickal von der Gemeinschaft der Unbeschuhten Karmeliten, die als Nachfolger der Benedikter in die Siegburger Abtei eingezogen waren. Zahlreiche Fotografen aus ganz Deutschland dokumentierten den Besuch der Kanzlerin in Siegburg.

Die Bundeskanzlerin zu Gast in Rhöndorf 2010



Angela Merkel und Martin Trojahn Copyright: Ralf Klodt

Angela Merkel begrüßt Martin Trojahn, Schüler des Nell-Breuning-Berufskollegs.



Nach dem Gedenkgottesdienst für die Opfer der Loveparade in der Salvatorkirche in Duisburg. Copyright: Thomas Imo/Bundesregierung

Im Anschluss an die Trauerfeier für die Opfer der Loveparade in Duisburg sprach die Kanzlerin 2010 auch mit Maltesern aus dem Rhein-Sieg-Kreis.